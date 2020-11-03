Супруга Ивана Урганта поменяла цвет волос

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3 ноября 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Ургант, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Телеведущий, актер и музыкант Иван Ургант опубликовал семейное фото, показав свою преображенную супругу и дочек. Ургант - примерный семьянин. Семья провела выходные на Финском заливе, в санатории.

Иван следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких. Серию фото шоумен опубликовал в Инстаграм. Супруга Урганта Наталья Кикнадзе, оказывается, кардинально сменила имидж. От природы женщина была брюнеткой и носила длинные волосы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 1 Ноя 2020 в 1:51 PDT



Судя по фото, жена шоумена посетила стильного парикмахера. Теперь Наталья - блондинка с короткой стрижкой.

Кикнадзе родила Урганту двух дочерей. Сейчас старшей Нине - 12 лет, младшей Валерии - четыре года.

Как свою родную дочь Иван растил дочь Натальи от первого брака Эрику. 20-летняя Эрика - студентка, учится в США. СМИ пишут, что она встречается с темнокожим молодым человеком.