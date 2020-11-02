«600 тысяч рублей на няню и коляску»: сколько знаменитости готовы тратить на новорождённых

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2 ноября 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

детская, фото: pixabay.com

Рождение малыша в семье всегда оборачивается расходами, особенно в семье знаменитостей. Российские звезды не скупятся нанять ребенку дорогостоящую няню или одень по последней моде.

«Телепрограмма» пишет, что коляска продюсера Яны Рудковской для маленького Арсения стоит в пределах 500 тысяч рублей, при этом родители обставили детскую на сумму около 100 тысяч рублей: колыбель-коляска - от 25 тыс. руб., кроватка-трансформер - от 40 тыс. руб.

Чтобы нанять опытную няню в возрасте от 35 до 55 лет, с высшим обзыванием, а лучше с медицинским или педагогическим дипломом, придется заплатить от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. При этом чаше всего сотрудницу подбирает специальное агентство или советуют знаменитые друзья.

«Хорошая няня - это клад, который передают из рук в руки. Я не пользовалась услугами агентств», - поделилась Татьяна Брухунова.

Кроме того, полисы медобслуживания для детей приобретаются в элитных клиниках. Для детей до двух лет средняя цена годового обслуживания по VIP-программе стоит чуть больше 300 тыс. руб. После двух лет цены несущественно снижаются.

В одежде малышей заездные родители миксуют масс-маркет и люксовые бренды. Например, платье или толстовка от Gucci стоит 30 тыс. руб.