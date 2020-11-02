Друг Андрея Губина объяснил, куда пропал артист

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2 ноября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

фото: Андрей Губин, Instagram

Владимир Бурмяков, бизнесмен и друг российского певца Андрея Губина, рассказал о местонахождении артиста. Известно, что продюсер музыканта Тарас Ващишин уже месяц не может до него дозвониться.

«Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы», - поделился собеседник.

Бурмяков отметил, что Губин пока не планирует возвращаться в Россию. По его словам, музыкант звонит сам, а переписываться категорически не любит.

Ранее сообщалось, что поклонники забеспокоились о здоровье Губина из-за его долгого отсутствия. При этом Ващишин отметил, что у музыканта уже были такие моменты, когда он ни с кем не выходил на связь.