Певец Андрей Губин уже месяц не выходит на связь

1 ноября 2020, 17:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Тарас Ващишин, продюсер российского певца Андрея Губина, сообщил, что больше месяца не может дозвониться до артиста. Возможной причиной исчезновения музыканта поклонники называют тяжёлую болезнь.
«Я ему тоже не могу дозвониться и тоже переживаю. Я к нему не ездил, но никто не может дозвониться ему, к сожалению», - уточнил он.
Ващишин отметил, что у Губина уже были такие моменты, когда он долго не выходил на связь, но панику никто особо не бил. По его словам, сейчас музыканта, действительно, долго нет. В полицию обращаться близкие артиста пока не планируют.
СМИ пишут, что никто не видел его выходящим из дома. Кроме того, друзья приходили домой к Губину, но дверь им не открыли.
Сам музыкант рассказывал, что страдает из-за левосторонней прозопалгии лица – неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.
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