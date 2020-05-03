Сильно постаревший Андрей Губин шокировал поклонников

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 мая 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

кадр ТВ, Андрей Губин

Композитор и певица Ульяна Каракоз выложила в Instagram снимки 46-летнего певца Андрея Губина. Недавно звезда 1990-х отпраздновал свое 46-летие, навестив друзей в Подмосковье.

"Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время! Все будет хорошо!" - подписала фото Каракоз.

Напомним, Андрею Губину ранее поставили диагноз левосторонняя прозопалгия лица, вследствие чего ему стало тяжело работать на эстраде.

Поклонники с трудом узнали своего кумира, который всегда выглядел моложе своих лет: "Ему только 46, а как он выглядит… Печально, конечно", "Я бы его не узнала", "Он вообще забил на себя, и видно, что давно это сделал, занялся бы опять сценой и все сразу хорошо бы все было!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ульяна Каракоз/Ульяна Karakoz (@ulianakarakoz)2 Май 2020 в 8:47 PDT