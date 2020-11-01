Певица Клава Кока попала в ДТП в Ялте

В воскресенье, 1 ноября, популярная российская певица Клава Кока попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге из симферопольского аэропорта в Ялту, куда спешила на мероприятие. Об этом она сообщила своим поклонникам в Instagram.
«Чуть болит голова и шея, надеюсь не сотрясение», - поделилась она.
Кока отметила, что эта первая в ее жизни авария. Кроме того, певица показала последствия ДТП – повреждения на машине. Похоже, удар пришелся на заднюю часть транспортного средства, где сидела знаменитость.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске автобус насмерть сбил известную иркутскую журналистку Наталью Мичурину.
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