Барановская предложила Киркорову объединиться

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31 октября 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Барановская, vk.com/yuliabaranovskaya

Телеведущая Юлия Барановская и король российской эстрады Филипп Киркоров стали участниками телешоу, посвященного семьям и детям знаменитостей. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия не только самостоятельно воспитывает троих детей, но и сделала успешную карьеру на телевидении.

Барановская много работает, она ведет программы о моде с Александром Васильевым и Эвелиной Хромченко "Модный приговор" и "Мужское и женское" с Александром Гордоном. Юлю уже знают все российские телезрители. Но детей теледивы это не радует. Артём, Яна и Арсений Аршавин пожаловались, что они очень мало видят маму дома, так как она всегда на работе. Барановская рассказала, как однажды услышала - дети обсуждают, что не везёт детям, родители которых знаменитые.

Киркоров растит дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Воспитывать детей, когда они были маленькими, помогала его тётя.

Артист старается развивать малышей, путешествует с ними, покупает им наряды и игрушки.

В ходе шоу Юлия Барановская предложила Филиппу Бедросовичу: "А давай объединимся. У меня трое, у тебя - двое. Будет пятеро". "Да. Она мать-одиночка, я одинокий отец", - задумался Киркоров.