Градский впервые отреагировал на инцидент с Ефремовым: «Половину срока выдало центральное телевидение»

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30 октября 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Александр Градский, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный российский музыкант Александр Градский впервые прокомментировал суд по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер приговорен к 7,5 годам колонии общего режима в СИЗО №5 «Водник», сообщает kp.ru.

«Он дурной. Головой дурной. Человек пострадал в результате собственной расхлябанности и такого отношения к жизни. Сложно сказать. Видимо, он считал, что пронесет. Сяду – пронесет … Человек попадает в ужасную ситуацию. Мишка — хороший, знаю его. Но сломал себе этот период. Не знаю, как выйдет из него. Жить с ощущением, что ты не просто случайно убил человека, а по своей вине это сделал — разные вещи. Когда ДТП в таком состоянии, о чем говорить? Получается, нарочно. За это и срок», - высказал он.

По его словам, если бы Ефремов не был пьян, ему бы все равно могли дать срок. Кроме того, Градский смотрел на судебный процесс как «на отвратительный спектакль с участием СМИ». Он считает, что наказание, может быть, и заслуженное, но «половину срока выдало центральное телевидение».

Ранее Любовь Успенская прокомментировала приговор Ефремова.