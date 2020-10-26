Успенская прокомментировала приговор Ефремова: «Корю себя, корю тех, кто был с ним»

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26 октября 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Любовь Успенская, Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Российская певица Любовь Успенская не скрывает поддержку в адрес своего коллеги и друга Михаила Ефремова. Актер приговорен к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным случаем.

«Если бы я только могла помочь Мише, я бы незамедлительно это сделала. Да, то, что случилось, ужасно. Но Михаил — человек сцены. Нельзя ему в колонию! Он не выдержит, и не выдержит его сердце. По сей день не могу спокойно об этом говорить и думать», - высказала она.

По ее мнению, сейчас не то время, чтобы разбрасываться такими талантами. Успенская отметила, что Ефремов светлый, радостный и улыбчивый человек, а на данном этапе ей «страшно» на него смотреть.

«Он наказывает себя больше, чем кто- либо в этом мире его мог бы наказать. Очень жалею, что в состоявшемся у нас разговоре перед аварией я не услышала чего-то такого, что могло бы мне помочь предотвратить это. Корю себя, корю тех, кто был с ним и не смог помочь», - заключила она.