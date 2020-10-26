Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Успенская прокомментировала приговор Ефремова: «Корю себя, корю тех, кто был с ним»

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Успенская прокомментировала приговор Ефремова: «Корю себя, корю тех, кто был с ним»
фото: Любовь Успенская, Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Российская певица Любовь Успенская не скрывает поддержку в адрес своего коллеги и друга Михаила Ефремова. Актер приговорен к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным случаем.

«Если бы я только могла помочь Мише, я бы незамедлительно это сделала. Да, то, что случилось, ужасно. Но Михаил — человек сцены. Нельзя ему в колонию! Он не выдержит, и не выдержит его сердце. По сей день не могу спокойно об этом говорить и думать», - высказала она.

По ее мнению, сейчас не то время, чтобы разбрасываться такими талантами. Успенская отметила, что Ефремов светлый, радостный и улыбчивый человек, а на данном этапе ей «страшно» на него смотреть.

«Он наказывает себя больше, чем кто- либо в этом мире его мог бы наказать. Очень жалею, что в состоявшемся у нас разговоре перед аварией я не услышала чего-то такого, что могло бы мне помочь предотвратить это. Корю себя, корю тех, кто был с ним и не смог помочь», - заключила она.

БА

В мире

Эксперт Гужва сообщил о «катастрофическом» поражении партии Зеленского на местных выборах

Эксперт Гужва сообщил о «катастрофическом» поражении партии Зеленского на местных выборах

Редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва заявил, что «Слуга народа», партия президента страны Владимира Зеленского, потерпела катастрофическое поражение на местных выборах, масштабы которого будут точно оценены по окончании подсчета голосов. Выборы стартовали 25 октября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью