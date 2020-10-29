Переболевший COVID-19 Гоша Куценко заявил о «коварности» вируса

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29 октября 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Гоша Куценко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Знаменитый российский актер Гоша Куценко, который ранее был госпитализирован с коронавирусом нового типа, обратился к россиянам в соцсети и заявил, что эта болезнь является очень коварной.

Куценко заявил о своем выздоровлении и выразил благодарность всем медикам, которые ведут борьбу с пандемией COVID-19.

По словам актера, он столкнулся с "самой тяжкой болезнью из всех", которые ему приходилось переносить. Гоша Куценко настоятельно посоветовал гражданам Российской Федерации носить маски и обратил внимание на то, что в Китае с эпидемией удалось справиться при помощи "элементарной дисциплины".