Николай Басков признался, что пел в ресторанах песни Пугачевой

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27 октября 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Многие из сегодняшних кумиров публики начинали свою карьеру с выступлений в ресторанах. Кто-то скрывает и стыдится до сих пор за пение перед жующими и выпивающими людьми, а кто-то не стесняется вспоминать свою юность и рассказывать об этом в публичной сфере.

К примеру, Николай Басков поделился своими воспоминаниями о том, как в юности он подрабатывал в ресторанах. Однажды он сравнил себя с Зайцем из культового мультика "Ну, погоди!".

"Я очень живо представлял, что однажды, как заяц из мультика, буду выступать на сцене в дыму под аплодисменты многочисленной публики. До самой Аллы Пугачёвой я, конечно, и не мечтал дотянуться, но заяц казался мне вполне по плечу", - сказал Басков.