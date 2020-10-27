Николай Басков признался, что пел в ресторанах песни Пугачевой
27 октября 2020, 17:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТВЦ.RU
Многие из сегодняшних кумиров публики начинали свою карьеру с выступлений в ресторанах. Кто-то скрывает и стыдится до сих пор за пение перед жующими и выпивающими людьми, а кто-то не стесняется вспоминать свою юность и рассказывать об этом в публичной сфере.
К примеру, Николай Басков поделился своими воспоминаниями о том, как в юности он подрабатывал в ресторанах. Однажды он сравнил себя с Зайцем из культового мультика "Ну, погоди!".
"Я очень живо представлял, что однажды, как заяц из мультика, буду выступать на сцене в дыму под аплодисменты многочисленной публики. До самой Аллы Пугачёвой я, конечно, и не мечтал дотянуться, но заяц казался мне вполне по плечу", - сказал Басков.
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