Петросян заявил, что проходит медицинское обследование и чувствует себя хорошо

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27 октября 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Евгений Петросян, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян в рамках беседы с журналистами заявил, что проходит медобследование и чувствует себя хорошо. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у артиста может быть коронавирус.

Ранее источники заявили, что Евгений Петросян был доставлен в одну из московских больниц на машине скорой помощи. Согласно некоторым данным, у юмориста подозрение на коронавирусную инфекцию.

Артист в рамках разговора с журналистами заявил, что в настоящий момент проходит обследование и хорошо себя чувствует. Петросян призвал не создавать панику и подчеркнул, что с ним все в порядке. Юморист не подтвердил наличие COVID-19.