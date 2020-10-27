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Вера Новикова призналась, почему после первого развода они с Жигуновым воссоединились и поженились

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Вера Новикова призналась, почему после первого развода они с Жигуновым воссоединились и поженились
Сергей Жигунов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актёры Вера Новикова и Сергей Жигунов дважды женились, оформляли отношения в ЗАГСе и дважды официально разводились. Актёр, режиссёр и продюсер Сергей Жигунов опубликовал новое свидетельство о разводе.

Семье Новиковой и Жигунова могло бы исполниться 35 лет летом. Но семья распалась. У главы семейства появилась новая возлюбленная. Вера Новикова поделилась, почему она простила Жигунова после первого развода и решила выйти за него замуж второй раз.

У Жигунова случился служебный роман. По словам Новиковой, они всей семьей смотрели сериал "Моя прекрасная няня", в котором у Сергея была главная роль. У них дома в гостях была актриса Анастасия Заворотнюк.

Но вскоре женщина узнала о романе мужа и прекрасной няни. По словам Веры, Сергей отказался разговаривать с ней о романе. Жигунов ушел из семьи.  Но через два года вернулся.  По признанию Веры, тогда у нее было ощущение, что их совсместная с Жигуновым история недосказана, что все еще возможно. И простила мужа-изменщика, они вновь поженились.

Однако актер познакомился с журналисткой из Владивостока Викторией. Вержба - удивительно похожа на Настю Заворотнюк.
Жигунов ушел от Веры к Виктории Вержба. Вера Новикова говорит, что раньше случилась трагедия, а сейчас - просто фарс.

ИЧ

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