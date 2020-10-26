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Жигунов развёлся с Верой Новиковой ради женщины, похожей на Анастасию Заворотнюк

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Жигунов развёлся с Верой Новиковой ради женщины, похожей на Анастасию Заворотнюк
Сергей Жигунов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актёр, режиссёр и продюсер Сергей Жигунов второй раз развёлся с Верой Новиковой. Жигунов опубликовал в Instagram фотографию свидетельства о расторжении брака с супругой. Как обсуждают в сети, Жигунов встречается с женщиной, как две капли воды похожей на актрису Анастасию Заворотнюк.

С Заворотнюк Жигунов познакомился на съёмках сериала "Моя прекрасная няня", тогда же у них закрутился роман. Актёр ушёл от законной жены Веры Новиковой.  Но отношения с красавицей Заворотнюк не сложились, они расстались. Жигунов вернулся к первой жене. Они расписались в 2009 году второй раз.

Уже несколько месяцев Жигунова встречают в компании журналистки Виктории Ворожбит. Кто ее видел, заметил, как женщина похожа на Заворотнюк.

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Публикация от Виктория Ворожбит (@vikavorozhbit)

Судя по фотографиям влюбленных в соцсетях, они вместе проводили время в самоизоляции весной 2020 года.

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Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

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