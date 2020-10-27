Mash: Земфира заразилась коронавирусом

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 октября 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Земфира, Фото: Instagram

44-летняя певица самостоятельно обратилась к медикам и сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат, сообщил Телеграм-канал Mash. Заболевание у артистки протекает легко.

Земфира находится дома на самоизоляции, пишет канал. Земфира пока на эту информацию никак не отреагировала. В окружении певицы также сообщение о заболевании не комментируют.

Ранее сообщалось, что Земфира работает над первым за 7 лет альбомом.