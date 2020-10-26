В сети обсуждают новое фото актрисы Лизы Арзамасовой

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26 октября 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Лиза Арзамасова, фото из соцсети Вконтакте

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена в облегающей фигуру одежде. Поклонники восхитились, какая стройная и женственная фигура у девушки.

Арзамасова всегда выглядела худенькой, тоненькой, как подросток. А оказалось, что у актрисы есть формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 25 Окт 2020 в 3:47 PDT



Фолловеры пишут, что возлюбленный девушки хореограф, фигурист Илья Авербух раскрыл в Лизе женственность. "Что ни фото, то шедевр. Лиза, вы - невероятно обворожительны!", "Как всегда шикарна", "Стройная, красивая девушка, приятно посмотреть, молодец", - это комментарии подписчиков Арзамасовой в Инстаграм.

Недавно стало известно о романтических отношениях Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Как обсуждают в сетях, они живут вместе в загородном доме фигуриста. Также с ними живет сын Авербуха Мартин.