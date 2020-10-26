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Наталья Подольская рассказала, как прошла ее беременность в период коронавируса

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Наталья Подольская рассказала, как прошла ее беременность в период коронавируса
фото: Наталья Подольская, Insragram

Певица Наталья Подольская поделилась историей, как проходила ее беременность в период коронавирусной пандемии. Известно, что на днях знаменитость во второй раз  стала мамой.

«В эту беременность у меня «проблемы» со сладким. Я себя совсем распустила в этом вопросе. Буквально на последних днях попросила Вову сгонять за мороженным в 11 вечера, он упирался, но сходил», - вспоминает она.

Подольская отметила, что в последние месяцы беременности у нее был довольно пассивный образ жизни: мало двигалась и не следила за набором веса. По ее словам, она набрала чуть больше килограмм, чем за первую беременность - 12. При этом для певицы вторая беременность «пролетела» гораздо быстрее.

«Даже удивительно - первые месяцы пришлись на изоляцию, мы сидели дома и вроде бы время должно тянуться, но как-то быстро все произошло. Из-за ситуации с коронавирусом я приняла решение вообще минимально выходить из дома … я очень боялась заразиться на последнем сроке беременности», - уточнила она.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

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