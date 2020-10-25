Альбина Джанабаева показала, какой хозяйственный у нее муж Валерий Меладзе

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25 октября 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

В. Меладзе и А. Джанабаева, фото: vk.com/dzhanabaeva_albina?

Альбина Джанабаева похвалилась, как ее муж Валерий Меладзе готовит ужин. Супруга артиста, певица, актриса, бывшая солистка группы «ВИА Гра», опубликовала в соцсетях видео, на котором супруг запечатлен чистящим картошку на кухне.

Джанабаева взяла импровизированное интервью у Меладзе. Валерий пошутил, что у него через 40 минут концерт, а он готовит ужин, чистит картошку, не успевает. "Так аккуратно", - похвалила Альбина мужа за домашнюю работу.

На самом деле концерт Валерия Меладзе в "Крокусе" был отменен, и певец расстроен из-за переноса выступления. Теперь он скучает по дорогим зрителям и тренирует мелкую моторику. "А я не знал что Валерий левша!" - заметил внимательный юзер.

Поклонники заметили, что Меладзе выглядит помолодевшим и похудевшим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 24 Окт 2020 в 8:56 PDT