Альбина Джанабаева показала, какой хозяйственный у нее муж Валерий Меладзе
25 октября 2020, 18:54[ «Аргументы Недели» ]
Альбина Джанабаева похвалилась, как ее муж Валерий Меладзе готовит ужин. Супруга артиста, певица, актриса, бывшая солистка группы «ВИА Гра», опубликовала в соцсетях видео, на котором супруг запечатлен чистящим картошку на кухне.
Джанабаева взяла импровизированное интервью у Меладзе. Валерий пошутил, что у него через 40 минут концерт, а он готовит ужин, чистит картошку, не успевает. "Так аккуратно", - похвалила Альбина мужа за домашнюю работу.
На самом деле концерт Валерия Меладзе в "Крокусе" был отменен, и певец расстроен из-за переноса выступления. Теперь он скучает по дорогим зрителям и тренирует мелкую моторику. "А я не знал что Валерий левша!" - заметил внимательный юзер.
Поклонники заметили, что Меладзе выглядит помолодевшим и похудевшим.
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