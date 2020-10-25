Безруков показал зажигательный танец на кухне во время кормления маленького сына

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25 октября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Сергей Безруков, Instagram

Российский актер Сергей Безруков поделился с поклонниками небольшим видеороликом, как он танцует с йогуртом в руках, чтобы накормить маленького сына Степана.

«Накормить утром ребенка бывает утомительно. Правда?! Но когда он ест - это просто восхитительно. Особенно под новый сингл папы «Восхитительно» группы «Крестный папа», - подписал забавное видео актер.

При этом творческий подход Безрукова к кормлению малыша эффективно работает - полуторагодовалый Степан, очарованный «зажигательным танцем», с радостью съел ложечку, да еще и улыбнулся. Актер часто помогает жене Анне Матисон с воспитанием детей. Так, всей семьей он часто выбирается на прогулки в близлежащий к дому лесочек, чтобы полюбоваться природой или пособирать грибы.

«Папа молодчина», «Сергей, годы идут, а вы все тот же!!!!», «Сергей, ну вы супер папа, это факт», - пишут восторженные пользователи.

Ранее младший сын Валерии впервые показал первое УЗИ беременной супруги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 25 Окт 2020 в 12:00 PDT