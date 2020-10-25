Пользователи раскритиковали фотографию Насти Каменских в раздельном купальнике

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25 октября 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Настя Каменских , Instagram

Популярная певица Настя Каменских поделилась с поклонниками фотографией в раздельном купальнике. Однако подписчики набросились с критикой на знаменитость, призывая такое больше не выкладывать.

«Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и тёплое настроение. Согревайте себя и своих близких - улыбайтесь почаще», - обратилась Каменских к фанатам.

На снимке певица изображена в желтом раздельном бикини под душем на улице. Подписчики заметили, что Каменских демонстрируют не совсем идеальную фигуру и задались вопросом, что может «заставить успешную замужнюю женщину постоянно оголяться». Другие отметили, что, будучи основателем спортивного бренда, сама певица не занимается своим телом.

«О, Настюха, поправилась.....часом не беременна?..» - засомневался один из поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Окт 2020 в 1:47 PDT