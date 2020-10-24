Приходько рассказала, как оказалась без денег после ухода от продюсера Меладзе

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24 октября 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Анастасия Приходько, фото: Anton Belitsky/Russian Look

Заслуженная артистка Украины и участница Евровидения-2009 от России Анастасия Приходько рассказала, как осталась без средств к существованию из-за своего продюсера Константина Меладзе.

На Евровидении Приходько заняла 11 место, что Меладзе не устроило, он возлагал на нее большие надежды. По словам певицы, разрыв контракта с продюсером сделал продвижение карьеры невозможным. Ей даже пришлось обращаться к психологам после того, как с Меладзе сотрудничество прекратилось. Анастасия очень жалеет, что не накопила деньги до разрыва.

«Все думают, что это так прекрасно — стоять в Кремле и петь, — рассказала Приходько. — Нет, это бесплатно. Половина проектов у нас были бесплатными… Первый год мы вообще отъездили за сто долларов за концерт».

Сейчас Анастасия с супругом и детьми живет в Киеве. Она не планирует отказываться от музыкальной карьеры, но и ставить на кон все ради известности не собирается.

Приходько отказалась от политики в пользу музыки.