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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Приходько отказалась от политики в пользу музыки

16 сентября 2019, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году выступала на Евровидении от России, решила закончить свою политическую карьеру и вернуться к музыке.

Приходько состояла в партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В качестве кандидата от партии певица баллотировалась в Раду по мажоритарному округу в Винницкой области. Теперь Анастасия заявила, что пора двигаться дальше, и решила оставить политическую деятельность. Она поблагодарила Тимошенко за поддержку, дружбу и полученный опыт, передаёт МК.

«Наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу!» - намисала в соцсети Приходько.

АБ

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