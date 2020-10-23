Галкин показал Орбакайте, приехавшую к маме Алле Пугачевой после спектакля

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23 октября 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Орбакайте, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Максим Галкин опубликовал фото старшей дочери своей супруги Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте, которую сфотографировал в их замке в деревне Грязи. Юморист поделился, что Кристина приехала к ним после спектакля.

Орбакайте из-за пандемии коронавируса несколько месяцев не могла прилететь в Москву из Майами, соскучилась по близким и по работе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 22 Окт 2020 в 12:26 PDT

Актриса приехала на родину и играла на сцене "Современника". Кристина и сама выложила видео и написала: "После большого перерыва вновь прожила историю моей героини Гитель в "Современнике". Два спектакля в одном дыхании со зрителями. Поклонники заждались Орбакайте, рады ее приезду: "Спасибо Вам. Кристина счастья Вам и успеха. Любим и уважаем Вас. Рады каждой встрече с Вами".

А как рады родные певицы. "Вчера после спектакля приехала Кристина Орбакайте на стиле. Сфотал красотку", - подписал снимки Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Окт 2020 в 2:15 PDT