Галкин показал Орбакайте, приехавшую к маме Алле Пугачевой после спектакля

Максим Галкин опубликовал фото старшей дочери своей супруги Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте, которую сфотографировал в их замке в деревне Грязи. Юморист поделился, что Кристина приехала к ним после спектакля.
Орбакайте из-за пандемии коронавируса несколько месяцев не могла прилететь в Москву из Майами, соскучилась по близким и по работе.
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Актриса приехала на родину и играла на сцене "Современника". Кристина и сама выложила видео и написала: "После большого перерыва вновь прожила историю моей героини Гитель в "Современнике". Два спектакля в одном дыхании со зрителями. Поклонники заждались Орбакайте, рады ее приезду: "Спасибо Вам. Кристина счастья Вам и успеха. Любим и уважаем Вас. Рады каждой встрече с Вами".
А как рады родные певицы. "Вчера после спектакля приехала Кристина Орбакайте на стиле. Сфотал красотку", - подписал снимки Галкин.
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