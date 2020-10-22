Михаил Шац госпитализирован с коронавирусом в Коммунарку

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22 октября 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Шац, Фото: Instagram

Известный телеведущий Михаил Шац заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил поклонникам в своем Instagram в четверг, 22 октября.

«Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке», - написал артист под фотографией в больничной палате.

При этом Шац призвал подписчиков не болеть и соблюдать социальную дистанцию. Поклонники сразу пожелали 55-летнму телеведущему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что актер Гоша Куценко повторно заразился коронавирусом и находится в больнице. По его словам, у него были обнаружены антитела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Шац (@mikhailshats) 22 Окт 2020 в 12:18 PDT