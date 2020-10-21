Гоша Куценко в своём Instagram сообщил, что заразился коронавирусом и его доставили в больницу

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Гоша Куценко в своём Instagram рассказал, что заразился коронавирусом. Он госпитализирован, сообщил агент актёра. И это несмотря на то, что еще зимой он сообщал, что переболел короной

«Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!», - написал он на страницах соцсети.

Также актер предупредил своих зрителей о переносе спектаклей и подписчики пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления. Ранее артист сообщал, что в начале зимы перенёс болезнь «на ногах», и у него были обнаружены антитела.

«Я сдал анализы на антитела, и обнаружилось, что я, оказывается, уже переболел. Вспомнил, что с температурой снимался в «Скорой помощи» ещё в декабре. Но тогда на это никто не обращал внимания. Разумеется, я побаиваюсь заболеть повторно, поэтому всегда ношу с собой маску. И всем рекомендую!», - писал зимой Гоша Куценко.