Панкратов-Черный переживает за людей, которые теряют деньги из-за пандемии: «Но я-то ладно, проживу, просуществую»

Известный российский актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал жалобы своих коллег на падение доходов из-за ограничений в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. По его словам, он переживает за людей, которые живут в недостатке.
«Но я-то ладно, проживу, просуществую, а вот молодые ребята, задействованные в антрепризах, пострадают. Особенно, если они находятся вне репертуарного театра и не получают никаких дотаций. А у многих детишки и семьи», - пояснил он.
Панкратов-Черный отметил, что его также волнует проблема с выплатами медикам, которые каждый день спасают «коронавирусных» пациентов.
«Владимир Путин говорил, что медицинские работники должны получать надбавку, но есть информация, что эти деньги получают не все. А это значит, что где-то эти денежки застревают. Мне кажется, что нужно провести инспекцию, потому что медработники рискуют и своим здоровьем, и жизнью», - высказал актер.
По словам артиста, это замечательные люди, которые заслуживают, чтобы деньги, назначенные президентом и мэром, «до них доходили, а не исчезали и таяли бы в чьих-то карманах или каких-то сусеках».
Комментируя свои доходы, Панкратов-Черный отметил, что ему хватает, поскольку он работает. Он добавил, что помогает сестре, а также по возможности друзьям и коллегам.
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