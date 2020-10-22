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Супруга Эммануила Виторгана показала особенную черту младшей дочери

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Супруга Эммануила Виторгана показала особенную черту младшей дочери
Эммануил Виторган, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Ирина Млодик, супруга российского актера Эммануила Виторгана, поделилась с пользователями фотографией младшей дочери Клары. При этом жена артиста предложила подписчикам обратить внимание на отличительную черту малышки.

«Кларочка, наша младшенькая. Очень сообразительная, реагирующая на все и вся... И еще, у нее разного цвета глаза, заметили, как и у старшей Этель. Кто знает, что это значит?» - обратилась Ирина к поклонникам.

На опубликованном снимке годовалая девочка сидит на детском стульчике и внимательно смотрит в камеру. Лицо Клары запечатлено крупным планом, что позволило подписчикам рассмотреть особенность ребенка.

«Ирина, не переживайте за глазки! Девочки — красоточки! У моей племянницы тоже разные», «Разного цвета глаза — это указывает на гениальные данные ребенка», «Спокойная, умненькая девочка, сразу видно растет в заботе, любви и доброте!», - написали восторженные пользователи.

Ранее Эммануила и Ирину Виторган раскритиковали из-за внешности их дочерей. 

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Публикация от Ирина Виторган (@irina_vitorgan)

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