Супруга Эммануила Виторгана показала особенную черту младшей дочери

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22 октября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Эммануил Виторган, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Ирина Млодик, супруга российского актера Эммануила Виторгана, поделилась с пользователями фотографией младшей дочери Клары. При этом жена артиста предложила подписчикам обратить внимание на отличительную черту малышки.

«Кларочка, наша младшенькая. Очень сообразительная, реагирующая на все и вся... И еще, у нее разного цвета глаза, заметили, как и у старшей Этель. Кто знает, что это значит?» - обратилась Ирина к поклонникам.

На опубликованном снимке годовалая девочка сидит на детском стульчике и внимательно смотрит в камеру. Лицо Клары запечатлено крупным планом, что позволило подписчикам рассмотреть особенность ребенка.

«Ирина, не переживайте за глазки! Девочки — красоточки! У моей племянницы тоже разные», «Разного цвета глаза — это указывает на гениальные данные ребенка», «Спокойная, умненькая девочка, сразу видно растет в заботе, любви и доброте!», - написали восторженные пользователи.

Ранее Эммануила и Ирину Виторган раскритиковали из-за внешности их дочерей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Виторган (@irina_vitorgan) 21 Окт 2020 в 9:27 PDT