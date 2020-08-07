Эммануила и Ирину Виторган раскритиковали из-за внешности их дочерей

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7 августа 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Супруги Виторган, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

В семье Эммануила и Ирины Виторган отмечают день рождения их младшей дочки Клары. Девочки Этель и Клара - долгожданные дети 80-летнего актера и его 58-летней супруги. Все свободное время родители уделяют своим девочкам. Сегодня Кларе исполнился один год.

Эммануил опубликовал видео, как Кларочка сидит рядом с букетом цветов, а Ирина говорит любимой дочке самые важные слова.

"Кларочка, наша родненькая, сегодня у нас с папой счастливый день! Тебе 1 годик! Это случилось! Мы так ждали этого дня! Будь счастливой, наша прелесть!!! Будь достойна имени своей бабушки Клары!!!", - поздравили супруги малышку.

Ирина и Эммануил не скрывают своих любимых девочек, размещают их фото в соцсетях.

Недавно Виторган сфотографировал жену и дочек в купальниках. Недоброжелатели бросились критиковать родителей, упрекая в том, что они раскормили старшую дочь. "Дети ожиревшие", "Нужно ограничить в питании", - советуют семье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 6 Авг 2020 в 9:39 PDT