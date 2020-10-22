Юлия Высоцкая призналась, что не знает, кто такая «счастливая женщина»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 октября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tatler

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российская телеведущая Юлия Высоцкая, супруга режиссера Андрея Кончаловского, заявила, что не может с уверенностью назвать себя «счастливой женщиной».

«Я такая ролевая модель, которая не знает, что такое счастливая женщина. Я такая же, как и все остальные женщины. Бывают дни, когда ты очень счастлива, бывают дни, когда ты очень несчастлив. Бывают дни, когда ты видишь, для чего это, и видишь свет в конце тоннеля, ты понимаешь, про что твоя жизнь, и зачем. А бывают дни, когда кажется: «Я больше не хочу ничего общего иметь с этим миром», - пояснила она.

Высоцкая отметила, что не может дать точное определение понятию «счастливая жизнь». Кроме того, она никогда не будет писать мемуары и выставлять «личное» напоказ.