47-летняя Юлия Высоцкая продемонстрировала стройную фигуру в бикини

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17 августа 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Высоцкая, Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS.com

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, которой накануне исполнилось 47 лет, поделилась фотографией в бикини. Не секрет, что артистка прилагает усилия, чтобы поддерживать себя в прекрасной физической форме.

На снимке Юлия позирует в купальнике цвета фуксия с синими, голубыми и желтыми элементами. Бикини подчеркивает стройность и подтянутость актрисы, а также ее загар. Кадр знаменитость подписала словами: "Как проверить женскую дружбу? Попросить подругу сделать фотку".

Фолловеры оценили фотографию, в частности, подписчица @m._botasheva написала: "Шикарное фото!!! Юлия, Вы ослепительны!". Пользователь с ником @astaninaolya отметила: "Невероятная красота:))". А @nataliakarfidofffa в свою очередь заметила: "Юлия, не перестаю восхищаться Вами! Вы шикарны!!!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 17 Авг 2020 в 2:23 PDT