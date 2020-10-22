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Гарик Харламов разыграл позвонившего ему телефонного мошенника

, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]

Гарик Харламов разыграл позвонившего ему телефонного мошенника
Фото: Гарик Харламов, Instagram

Известный юморист Гарик Харламов поделился с поклонниками видео, как он разговаривает с мошенником, представившимся банковским сотрудником. Артист делает вид, что не понимает просьбы собеседника, тем самым доводит его до истерики.

Ролик начинается с того, что Харламов несколько раз уточняет у мошенника понятия слов «раскладка» и «клавиатура»: «Но подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что у ноутбука».

Однако, когда вопрос с клавиатурой решается, артист начинает притворяться, что не знает, как вводить слово «поддержка» и якобы самостоятельно смог набрать только две первые буквы. На кадрах видно, что Харламов еле сдерживает смех и готов уже сбросить звонок, на что его собеседник предлагает все стереть и написать по буквам оскорбление в его адрес. Артист саркастично говорит: «Браво», а мошенник сам кидает трубку.

БА

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