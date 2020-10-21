Оскар Кучера рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

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21 октября 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Оскар Кучера. Фото: соцсети

Известно, что Оскар Кучера переболел коронавирусом. Телеведущий рассказал о своем состоянии после выздоровления.

Оскар отметил: пока никаких последствий от болезни он не заметил.

«После того как выздоровел, специально не обследовался. Сегодня единственный выходной за неделю — утро я провел в спортзале, занимаясь боксом, и сил мне на это хватает, вечером опять пойду», - поделился Кучера.

Также артист надеется, что после ухода из программы «Звезды сошлись» у него будет, во-первых, больше возможностей сниматься (график стал свободнее) и, во-вторых, появится много дополнительных предложений для сотрудничества.

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