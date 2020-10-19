Актер Владимир Стержаков продает загородный дом из-за пандемии: «Надо на что-то жить»

Известный российский актёр Владимир Стержаков выставил дом в Подмосковье на продажу. По его словам, в пандемию у него сорвались многие спектакли, в том числе гастрольный тур по Европе и России, а «жить на что-то надо», сообщает kp.ru.
«В пандемию решили, что спектакли и концерты – основное зло. Не вокзалы, не рестораны. Поэтому работы никакой нет и не предвидится. Сколько все это будет продолжаться неизвестно. Мы созваниваемся, с коллегами – все находимся в одной «дыре», - пояснил он.
Стержаков отметил, что молодые люди еще стараются сохранять оптимизм, а «опыт взрослых людей сейчас не очень нужен». Он добавил, что получает сейчас только пенсию ветерана труда – 17 тысяч рублей. При этом ему нужно обеспечивать жену, оплачивать учебу детей, покупать еду и лекарства, а никакой помощи и работы нет.
«Приходится избавляться от дачи. Как это артисту и квартиру, и дачу еще иметь? Излишек. Мне это не по карману. Мне надо думать о семье. Как прокормить, дать хорошее образование сыновьям», - высказал он, отметив, что решение далось ему нелегко, поскольку с этим местом связано много семейных воспоминаний.
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