Лариса Долина покорила поклонников «роскошным» образом в платье с глубоким декольте и меховом манто
18 октября 2020, 14:59[ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Лариса Долина появилась на премьере мюзикла «Шахматы» в элегантном женственном образе. Фотографией с мероприятия поделилась дочь знаменитости Лина Миончинская.
Долина выбрала для выхода в свет силуэтное черное платье с глубоким декольте, а дополнила образ меховом манто и перчатками такого же оттенка. Певица подчеркнула черты лица естественным макияжем, сделав акцент на губах. На снимке знаменитость запечатлена рядом с Алексеем Франдетти, театральным режиссером.
Поклонники не смогли сдержать радостных эмоций и осыпали Долину множеством комплиментов:
«Охххх, ну что за шикарная леди!!!»
«Ваша Мама заслуживает звания Мировая артистка Планеты Земля»
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