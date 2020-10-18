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Лариса Долина покорила поклонников «роскошным» образом в платье с глубоким декольте и меховом манто

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Долина покорила поклонников «роскошным» образом в платье с глубоким декольте и меховом манто
Лариса Долина, фото:Pavel Kashaev/Global Look Press

Известная российская певица Лариса Долина появилась на премьере мюзикла «Шахматы» в элегантном женственном образе. Фотографией с мероприятия поделилась дочь знаменитости Лина Миончинская.

Долина выбрала для выхода в свет силуэтное черное платье с глубоким декольте, а дополнила образ меховом манто и перчатками такого же оттенка. Певица подчеркнула черты лица естественным макияжем, сделав акцент на губах. На снимке знаменитость запечатлена рядом с Алексеем Франдетти, театральным режиссером.

Поклонники не смогли сдержать радостных эмоций и осыпали Долину множеством комплиментов:

«Охххх, ну что за шикарная леди!!!»

«Ваша Мама заслуживает звания Мировая артистка Планеты Земля»

«Роскошная»

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Публикация от lina & sasha (@dolinalina)

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