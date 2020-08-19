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Вдова Караченцова «готова выйти на бой» с Азизой

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Вдова Караченцова «готова выйти на бой» с Азизой
Азиза, фото: Alexander Keltik/Russian Look

Людмила Поргина заявила, что "готова выйти на бой" с Азизой из-за ее слов об изменах Николая Караченцова, так как ее заявления не могут соответствовать действительности, "маразм какой-то просто!"

Участвуя в ток-шоу "На самом деле", Азиза призналась, что в свое время Караченцов долго и упорно добивался ее расположения. Делал он это очень красиво, и певица не смогла ему отказать. Все прекратилось, когда об этом узнала ее мама.
"Ха-ха-ха и еще три раза „ха“. Мне даже больше добавить нечего. Никакого романа между ними не было. Людям сейчас делать нечего, негде зарабатывать", - считает Людмила Поргина. Она готова "выйти с ней на бой", у Поргиной есть большое желание с ней встретиться на детекторе лжи.

Прошлым летом в одной из телепередач певица Азиза рассказала о взаимоотношениях с Игорем Тальковым. После эфира вдова музыканта Татьяна Талькова приняла решение подать на певицу в суд.

НС
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