Вдова Караченцова «готова выйти на бой» с Азизой

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19 августа 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Азиза, фото: Alexander Keltik/Russian Look

Людмила Поргина заявила, что "готова выйти на бой" с Азизой из-за ее слов об изменах Николая Караченцова, так как ее заявления не могут соответствовать действительности, "маразм какой-то просто!"

Участвуя в ток-шоу "На самом деле", Азиза призналась, что в свое время Караченцов долго и упорно добивался ее расположения. Делал он это очень красиво, и певица не смогла ему отказать. Все прекратилось, когда об этом узнала ее мама.

"Ха-ха-ха и еще три раза „ха“. Мне даже больше добавить нечего. Никакого романа между ними не было. Людям сейчас делать нечего, негде зарабатывать", - считает Людмила Поргина. Она готова "выйти с ней на бой", у Поргиной есть большое желание с ней встретиться на детекторе лжи.

Прошлым летом в одной из телепередач певица Азиза рассказала о взаимоотношениях с Игорем Тальковым. После эфира вдова музыканта Татьяна Талькова приняла решение подать на певицу в суд.