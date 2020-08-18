Галкин опубликовал трогательное видео с грустной Пугачевой и сыном Гарри

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18 августа 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева, Genrietta Peryan/Global Look Press

Максим Галкин поделился трогательным семейным видео с 6-летним сыном, которое сняла его супруга, певица Алла Пугачева. За кадром раздается ее грустный голос, который так любят миллионы россиян.

На видеозаписи Гарри бегает по лужайке и запускает самолетик. В один момент мальчик весело обращается к Пугачевой: "Привет, маманя!". Алла Борисовна отвечает: "Привет, сынуля!"

"Как трогательно, аж до слез… "; "Как же это мило! И почему-то немного печально!", "Алла, не печальтесь так. Очень грустный голос"; "Алла Борисовна, чем вы расстроены?; "Такой добрый пост, спасибо," - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Авг 2020 в 2:48 PDT