Пугачева ответила на признание о ней Киркорова: «Не смотри налево»
18 июля 2020, 21:58[ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева ответила на признание бывшего мужа, короля российской эстрады Филиппа Киркорова о том, что в последнее время они не поддерживают никаких отношений, перестали дружить семьями. Но Киркоров заверил, что в любой миг готов примчаться на помощь Алле, если она обратится к нему.
По его словам, сейчас у каждого своя жизнь. Так у него жизнь активная и разнообразная. Киркоров сказал, что супруги у него нет, соответственно, никаких обязательств, поэтому он может спокойно ходить "направо и налево". "Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу", — признался Киркоров. Алла Пугачева ответила фразой в Instagram: "Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед".
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