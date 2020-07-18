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Пугачева ответила на признание о ней Киркорова: «Не смотри налево»

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пугачева ответила на признание о ней Киркорова: «Не смотри налево»
Алла Пугачева, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Алла Пугачева ответила на признание бывшего мужа, короля российской эстрады Филиппа Киркорова о том, что в последнее время они не поддерживают никаких отношений, перестали дружить семьями. Но Киркоров заверил, что в любой миг готов примчаться на помощь Алле, если она обратится к нему.

По его словам, сейчас у каждого своя жизнь.  Так у него жизнь активная и разнообразная. Киркоров сказал, что супруги у него нет, соответственно, никаких обязательств, поэтому он может спокойно ходить "направо и налево". "Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу", — признался Киркоров.  Алла Пугачева  ответила фразой в Instagram: "Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед".

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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