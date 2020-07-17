Киркоров открестился от дружбы с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал о своих нынешних отношениях с экс-супругой Аллой Пугачевой. Также он прокомментировал слухи о том, что бывшие муж и жена «дружат домами», передает КП.
Исполнитель заявил, что сейчас между ним и Аллой Борисовной «отношений никаких нет», и о «дружбе домами» речи тоже не идет. По его словам, у каждого своя жизнь. Он заявил, что в противном случае ситуация была бы странной. «Я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придёт беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить. Я же вижу - в отличие от Аллы, я на неё подписан в Инстаграме. Посмотрите на меня, я красивый и счастливый. Мне через год 55, а кто даст?» - поделился размышлениями Киркоров.
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