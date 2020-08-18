Сын Алибасова назвал Федосееву-Шукшину черной вдовой и предателем

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18 августа 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma.pro

Бари Алибасов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Бари Алибасов-младший назвал актрису Лидию Федосееву-Шукшину предательницей и черной вдовой. Сегодня стало известо, что музыкальный продюсер подал на развод с артисткой сразу после выписки из психбольницы.

Сын продюсера в интервью порталу Teleprogramma.pro назвал грядущий развод отца «самым прекрасным событием в его жизни за последние три месяца».

По словам Бари-младшего, отец «абсолютно вменяем, ему не требуется психиатрическая экспертиза». Бари Каримович может пойти и самостоятельно развестись. Сын продюсера уверяет, что отец хотел развестись еще до больницы. А телепередача, где супруга назвала его мошенником, стала последей каплей. Алибасов уже договорился с адвокатом Сергеем Жориным, чтобы он представлял его интересы в суде. Бари-младший считает, что во всем виновата Ольга - дочь актрисы, которая стоит за спиной матери и шепчет, что делать.

Как он рассказал, «Лидия Федосеева-Шукшина звонила ему, но интересовалась не о муже, который был в тот момент в больнице, а о квартире. Он любил ее больше всех ее мужей. Мы считаем ее предателем».

Журналисты во вторник, 18 августа, сообщили, что знаменитый продюсер Бари Алибасов подал на развод с советской и российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Они были знакомы много лет, а поженрились в 2018 году.