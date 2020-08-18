Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

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18 августа 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Бари Алибасов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Журналисты во вторник, 18 августа, сообщили, что знаменитый продюсер Бари Алибасов подал на развод с советской и российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Мужчина и женщина поженились в 2018 году.

Алибасов заявил, что в семье Федосеевой-Шукшиной "творится какое-то безобразие", поэтому он принял решение начать бракоразводный процесс. Продюсер также заметил, что сожалеет о том, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и в течение четверти века дружбы, вернуть нельзя.

Известно, что интересы Бари Алибасова будет представлять адвокат Сергей Жорин.