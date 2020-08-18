Равшана Куркова изменила цвет волос и назвала себя Домовёнком Кузей
18 августа 2020, 13:06[ «Аргументы Недели» ]
Актриса Равшана Куркова сменила имидж, чем удивила и порадовала своих поклонников и бывшего мужа. Красавицу-актрису привыкли видеть с длинными прямыми волосами. А теперь она не брюнетка и с волнистыми волосами.
С более светлыми волосами артистка назвала себя "Домовёнком Кузей". "Да, у меня теперь такой цвет волос, и он мне очень нравится", - поделилась знаменитость в Инстаграме.
Фолловерам показалось, что с такой причёской Куркова выглядит моложе и нежнее. "Вам очень идёт, безумно красиво выглядите в новом образе, ещё моложе и как-то нежнее и кокетливей", - написал комментарий подписчик Равшаны Илья. Бывший муж Равшаны актер Артём Ткаченко оценил преобразования одним словом: "Огнище".
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