Супруга Эрнста Софья Заика показала свои пляжные фото

Актриса Софья Заика, супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста, многодетная мама показала свои пляжные фото. Судя по фото и постам женщины, она отдыхает на море. Недавно супруга Эрнста родила третьего ребенка. София намекает, что ее фигура еще не пришла в норму.
Она опубликовала фото, на котором видно только ее загоревшее лицо, кусочек галечного пляжа и море.
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"Наконец-то море! Повод выгулять зависевшиеся наряды и залежавшиеся подарки", - поделилась артистка.
На другом снимке молодая мама запечатлена около водопада. Софья Эрнст поделилась, что она так успокаиваетс], а то "за неимением водопада", ходит "успокаиваться в холодильник".
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Также актриса показала фото в купальнике. Она сфотографировалась во время морской прогулки.
В семье Софии и Константина Эрнст растут две дочки и, предположительно, сын. Свою семейную жизнь пара держит в тайне.
Софья раскрыла рождение третьего ребенка, прогулявшись с коляской.