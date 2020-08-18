Супруга Эрнста Софья Заика показала свои пляжные фото

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18 августа 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

город Ялта, фото: Serguei Fomine, globallookpress.com

Актриса Софья Заика, супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста, многодетная мама показала свои пляжные фото. Судя по фото и постам женщины, она отдыхает на море. Недавно супруга Эрнста родила третьего ребенка. София намекает, что ее фигура еще не пришла в норму.

Она опубликовала фото, на котором видно только ее загоревшее лицо, кусочек галечного пляжа и море.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna) 15 Авг 2020 в 10:07 PDT



"Наконец-то море! Повод выгулять зависевшиеся наряды и залежавшиеся подарки", - поделилась артистка.

На другом снимке молодая мама запечатлена около водопада. Софья Эрнст поделилась, что она так успокаиваетс], а то "за неимением водопада", ходит "успокаиваться в холодильник".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna) 17 Авг 2020 в 7:29 PDT

Также актриса показала фото в купальнике. Она сфотографировалась во время морской прогулки.

В семье Софии и Константина Эрнст растут две дочки и, предположительно, сын. Свою семейную жизнь пара держит в тайне.

Софья раскрыла рождение третьего ребенка, прогулявшись с коляской.