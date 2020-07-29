Супруга Эрнста раскрыла рождение третьего ребенка, прогулявшись с коляской

Супруга Константина Эрнста актриса Софья Заика раскрыла рождение третьего ребенка, прогулявшись с коляской. Гендиректор Первого канала с женой и младенцем побывал на Главном параде 26 июля в День ВМФ в Санкт-Петербурге.
Так как пара о своей личной жизни общественность не информирует, о предстоящем пополнении в семье стало известно зимой, когда Эрнст и заметно беременная Заика побывали на премьере фильма в начале зимы.
Сообщения о рождении третьего ребенка в соцсети актриса не публиковала. По слухам, Заика стала мамой третий раз в мае.
Новое фото в Инстаграм супруги Эрнста появилось сутки назад. Многодетная мама похвалила коляску, способную легко проехать по песку на берегу Финского залива. "Наконец эта малышка-вездеход дождалась своего звёздного часа", - написала София Заика.
Судя по серому цвету коляски сложно определить, кто у пары третий - дочь или сын.
Старшие у них - дочки-погодки Эрика и Кира. Еще у Эрнста есть взрослая дочь Александра.
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