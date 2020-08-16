Певица Нюша «зажгла» на своем юбилее в Турции

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16 августа 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Нюша и Игорь Сивов, Instagram

Российская певица Нюша отметила свое 30-летие в Турции. Супруг знаменитости Игорь Сивов решил устроить ей сюрприз – арендовал частный самолет и забрал девушку с друзьями в солнечный Белек.

Нюша поделилась с поклонниками яркими фотографиями около того самого самолета в обнимку с возлюбленным и букетом цветов.

В пятизвёздочном отеле Турции певицу ждали накрытый стол в ресторане, приглашенные артисты и зажигательные танцы. Подруга Нюши модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала кадры, на которых певица демонстрирует танец живота в коротком платье персикового цвета, рукавами-буфами и пышной юбкой. Кроме того, наряд подчеркивал стройные ноги знаменитости.

«С днем рождения, светлая девочка Нюша! Так важно, когда человек сохраняет лучшее в себе, растет и делает мир вокруг себя лучше! Ты – гармония! Любим, малыш! Будь счастлива! Сюрприз, по-моему, удался», - обратилась Лопырева к Нюше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) 16 Авг 2020 в 12:02 PDT