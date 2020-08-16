Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Ксения Бородина отдыхает с семьей в Крыму

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Бородина отдыхает с семьей в Крыму
фото: Ксения Бородина с мужем, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная телеведущая Ксения Бородина рассказала, почему решила посетить Крым, а не «любимую Турцию». По ее словам, в российских курортах есть свои плюсы и свои минусы.

«Почему мы передумали и поехали в Крым, не собиралась, честно вам говорю. Мы каждый год стараемся ездить в Турцию летом, дети обожают, ну и нам там комфортно всегда. Тут случилась пандемия, 2 раза мы переносили Турцию, в итоге перенесли на след год и ее открыли) видно не судьба)», - поделилась она с поклонниками.

Бородина отметила, что три дня они жили в центре Ялты, а потом заселились в отель, где «все включено». Телеведущая хотела бы, чтобы российские курорты развивались: «Нужен хороший сервис, приемлемые цены, понятно дело, что ценовая история будет всегда: есть 5 звёзд отель, есть сняли комнату, но все равно, чтобы был отдых при этом».

Кроме того, знаменитости понравились приветливые и дружелюбные местные жители, которые всегда помогут и подскажут.

Ранее Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

БА

В мире

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что люди из окружения белорусского лидера Александра Лукашенко обращались к представителям Кремля с просьбой о его побеге в Россию в случае «свержения».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью