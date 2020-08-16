Ксения Бородина отдыхает с семьей в Крыму

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16 августа 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ксения Бородина с мужем, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная телеведущая Ксения Бородина рассказала, почему решила посетить Крым, а не «любимую Турцию». По ее словам, в российских курортах есть свои плюсы и свои минусы.

«Почему мы передумали и поехали в Крым, не собиралась, честно вам говорю. Мы каждый год стараемся ездить в Турцию летом, дети обожают, ну и нам там комфортно всегда. Тут случилась пандемия, 2 раза мы переносили Турцию, в итоге перенесли на след год и ее открыли) видно не судьба)», - поделилась она с поклонниками.

Бородина отметила, что три дня они жили в центре Ялты, а потом заселились в отель, где «все включено». Телеведущая хотела бы, чтобы российские курорты развивались: «Нужен хороший сервис, приемлемые цены, понятно дело, что ценовая история будет всегда: есть 5 звёзд отель, есть сняли комнату, но все равно, чтобы был отдых при этом».

Кроме того, знаменитости понравились приветливые и дружелюбные местные жители, которые всегда помогут и подскажут.

Ранее Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 15 Авг 2020 в 11:41 PDT