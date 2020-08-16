Беременную Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции

Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова-младшего, поделилась с поклонниками семейными фотографиями из солнечной Турции. Однако пользователи не порадовались, а наоборот раскритиковали действия знаменитости.
«Открыли Турцию, и мы конечно ломанулись. Папы не смогли, и мы отправились вместе с Юлианой Подольской и нашими тройняшками», - рассказала певица подписчикам.
На опубликованном снимке девушки позируют вместе с детьми в бассейне на территории отеля. При этом раздельный купальник Подольской красиво подчеркивает ее беременный животик. Но комплиментов от поклонников ждать не пришлось, они проявили «заботу» и сразу завалили певицу вопросами, не боится ли она ехать в чужую страну в период коронавируса, где может заболеть:
«Не боитесь остаться в Турции, вдруг закроют границы, тут уж никакие добрые люди не помогут...придется там рожать и жить»
«Где мозги? Во время пандемии лететь в чужую страну»
Посмотреть эту публикацию в Instagram