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Беременную Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Беременную Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова-младшего, поделилась с поклонниками семейными фотографиями из солнечной Турции. Однако пользователи не порадовались, а наоборот раскритиковали действия знаменитости.

«Открыли Турцию, и мы конечно ломанулись. Папы не смогли, и мы отправились вместе с Юлианой Подольской и нашими тройняшками», - рассказала певица подписчикам.

На опубликованном снимке девушки позируют вместе с детьми в бассейне на территории отеля. При этом раздельный купальник Подольской красиво подчеркивает ее беременный животик. Но комплиментов от поклонников ждать не пришлось, они проявили «заботу» и сразу завалили певицу вопросами, не боится ли она ехать в чужую страну в период коронавируса, где может заболеть:

«Не боитесь остаться в Турции, вдруг закроют границы, тут уж никакие добрые люди не помогут...придется там рожать и жить»

«Где мозги? Во время пандемии лететь в чужую страну»

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

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