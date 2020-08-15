Поклонники Елены Яковлевой заметили, как помолодела актриса с новой причёской
15 августа 2020, 18:38[ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Елена Яковлева изменила стрижку и цвет волос. Артистка опубликовала в Инстаграм фото себя обновленной и порадовала своих поклонников.
Подписчики заметили, как моложе стала выглядеть 59-летняя Яковлева. Поклонники знаменитости написали ей много комплиментов, оценив стрижку и цвет волос. "Стрижка супер!", "Прекрасно выглядите", - написали артистке. "Очень красиво! Елена, мне очень нравятся все фильмы с Вашим участием! Если Вы играете в фильме, это гарантия качества! Значит, можно смотреть!" - оценили в сети не только внешность, но талант Елены Яковлевой.
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