Поклонники Елены Яковлевой заметили, как помолодела актриса с новой причёской

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15 августа 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Яковлева, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса театра и кино Елена Яковлева изменила стрижку и цвет волос. Артистка опубликовала в Инстаграм фото себя обновленной и порадовала своих поклонников.

Подписчики заметили, как моложе стала выглядеть 59-летняя Яковлева. Поклонники знаменитости написали ей много комплиментов, оценив стрижку и цвет волос. "Стрижка супер!", "Прекрасно выглядите", - написали артистке. "Очень красиво! Елена, мне очень нравятся все фильмы с Вашим участием! Если Вы играете в фильме, это гарантия качества! Значит, можно смотреть!" - оценили в сети не только внешность, но талант Елены Яковлевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Яковлева (@yakovlevaa__1) 11 Авг 2020 в 4:01 PDT