Лещенко назвал ушедшую из жизни Легкоступову яркой певицей эстрадного жанра
14 августа 2020, 21:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в пятницу, 14 августа, прокомментировал новость о смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Ранее о кончине знаменитости рассказала ее дочь.
Лещенко заявил, что когда из жизни уходят "знакомые молодые люди", это очень трагично. Лев Валерьянович заметил, что Легкоступова была в расцвете сил, много работала. По мнению артиста, Валентина была очень яркой певицей эстрадного жанра.
По словам Лещенко, они с Легоступовой общались еще в то время, когда она училась в институте имени Гнесиных, они вместе ездили по фестивалям. Лев Валерьяновчи выразил уверенность в том, что пока песни артистки будут звучать, ее будут помнить.
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