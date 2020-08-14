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Лещенко назвал ушедшую из жизни Легкоступову яркой певицей эстрадного жанра

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Лещенко назвал ушедшую из жизни Легкоступову яркой певицей эстрадного жанра
Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в пятницу, 14 августа, прокомментировал новость о смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Ранее о кончине знаменитости рассказала ее дочь.

Лещенко заявил, что когда из жизни уходят "знакомые молодые люди", это очень трагично. Лев Валерьянович заметил, что Легкоступова была в расцвете сил, много работала. По мнению артиста, Валентина была очень яркой певицей эстрадного жанра.

По словам Лещенко, они с Легоступовой общались еще в то время, когда она училась в институте имени Гнесиных, они вместе ездили по фестивалям. Лев Валерьяновчи выразил уверенность в том, что пока песни артистки будут звучать, ее будут помнить.

ЕТ

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