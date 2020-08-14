Алексей Глызин прокомментировал уход из жизни Валентины Легкоступовой

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14 августа 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Алексей Глызин, Anatoly Lomohov/Russian Look

Певец Алексей Глызин в пятницу, 14 августа, в беседе с журналистами выразил мнение, что вина за смерть артистки Валентины Легкоступовой лежит на ее супруге. Ранее стало известно о кончине знаменитости.

"Это какая-то дикость!" – заявил Глызин. Певец отметил, что Легкоступова уверяла, что счастлива в браке, однако, он убежден, что "это все глупости". Артист назвал смерть своей коллеги "вопиющей несправедливостью".

Алексей Глызин заметил, что Валентина Легкоступова была жизнерадостным человеком, который стремился делать другим добро. Он также заметил, что певица являлась настоящим профессионалом своего дела.

Ранее сегодня о смерти артистки сообщила ее дочь.