Певица Наталья Подольская официально сообщила о второй беременности
14 августа 2020, 17:27[ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая певица, супруга артиста Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская в пятницу, 14 августа, официально сообщила о второй беременности. У пары уже есть пятилетний сын Артемий.
Подольская опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок в ярком купальнике, который подчеркивает ее округлившийся живот. Фото Наталья подписала словами: "Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много".
Напомним, ранее в сети появились слухи о скором пополнении в семье артистов.
Наталья и Владимир поженились в 2010 году. Через пять лет у них родился сын.
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