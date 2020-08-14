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Певица Наталья Подольская официально сообщила о второй беременности

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Наталья Подольская официально сообщила о второй беременности
Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая певица, супруга артиста Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская в пятницу, 14 августа, официально сообщила о второй беременности. У пары уже есть пятилетний сын Артемий.

Подольская опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок в ярком купальнике, который подчеркивает ее округлившийся живот. Фото Наталья подписала словами: "Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много".

Напомним, ранее в сети появились слухи о скором пополнении в семье артистов.

Наталья и Владимир поженились в 2010 году. Через пять лет у них родился сын.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

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